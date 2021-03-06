Ольга Мирале: Не всегда секс заканчивается оргазмом. И это нормально

Сексолог Ольга Мирале в интервью УНИАН рассказала, что такое фригидность и чем она отличается от аноргазмии, стоит ли считать эту проблему исключительно женской, как сказать партнеру о нежелании заниматься сексом и как бороться с этой проблемой.

Часто женщины сталкиваются с тем, что им сложно получить оргазм, а некоторые и вовсе не знают, что это такое. Так кто такая фригидная женщина?

Фригидность у женщин — это сексуальная дисфункция, которая включает в себя либо полное отсутствие, либо недостаточное для полного удовлетворения полового влечения состояние женщины. Другими словами, это полное отсутствие интереса к сексу. У некоторых женщин часто могут появляться болезненные ощущения либо во время секса, либо после самого полового акта. Еще это состояние называют половой холодностью: когда женщина остается абсолютно безразличной к половому акту, а в некоторых случаях вообще может чувствовать отвращение к нему, но при этом у нее может сохраниться желание привлекать, флиртовать, соблазнять мужчин.

При аноргазмии женщины часто ошибочно считают себя фригидными. В чем разница этих двух понятий?

При аноргазмии, в отличии от фригидности, у женщины формируется и сохраняется сексуальный интерес, желание половой близости, влечение к партнеру и возбуждение, но при этом конечной разрядки/финиша/оргазма женщина не достигает. Женский оргазм - явление сложное, состоящее из множества компонентов, поэтому не всегда может появиться. Часто женщина и сама не может понять, что она не испытывает оргазма, ведь она получает удовольствие от процесса и удовлетворение от интимной близости с любимым мужчиной. В обществе принято считать, что половой акт считается завершенным с момента получения мужской разрядки, а для женщины это сосем необязательно. Если 50% и более половых актов у женщины заканчиваются оргазмами - это не аноргазмия (согласно статистическим данным).

Не каждый половой акт для женщины может заканчиваться оргазмом. И это нормально.

Хорошо. Вы сказали, что фригидные женщины априори не хотят секса. Почему у них не наступает возбуждение?

Я бы выделила несколько основных причин:

— гормональные. Главные «гормоны сексуальности» — это эстроген и тестостерон, и если они в недостаточном количестве, существенно снижается либидо, сексуальное влечение, мотивация, желание. Дефицит эстрогена может быть обусловлен и при некоторых гинекологических заболеваниях, и в климактерическом возрасте, и в период беременности/лактации.

— психологические. Комплексы, страхи не оправдать ожидания партнера, установки/убеждения в теме секса и собственной сексуальности, неумение открыться и довериться, неуверенность в себе и т.д. Это могут быть перенесенные травмы, сексуальное или эмоциональное насилие, которые часто даже не осознаваемы самой женщиной по причине вытеснения их в подсознательные процессы. Неудачный первый половой опыт, неправильное отношение к сексу, отсутствие доверия к партнеру и множество других причин. Хочу отметить, что в сексуальной жизни участвуют оба, и роль мужчины в женском возбуждении (и, как следствие, ее оргазма) тоже велика. Если партнер вызывает негативные эмоции, раздражение, отвращение, то о каком возбуждении женщины может идти речь? В таком случае секс становится насилием над самой собой.

— физиологические. Различные заболевания внутренних органов, гинекологические заболевания, менопауза, употребление медикаментов (антидепрессанты, оральные контрацептивы), вредные привычки.

Какие женщины чаще всего страдают от этой проблемы?

В этом вопросе я могу опираться на свой терапевтический опыт в консультационной практике при работе с аноргазмией. Я бы выделила две категории.

Первая – это женщины, которые не знают или не принимают себя, свое тело, свои эрогенные зоны. Не знают о возможностях собственного тела. Сюда же я отнесла бы все ограничивающие убеждения относительно своего тела, секса, женского удовольствия во время секса - оргазма, отношений с мужчинами, которые сформировались и вытеснились в бессознательное еще в раннем детстве, когда значимые для нас взрослые (фигуры отца или матери, или их сценарии поведения) демонстрировали или говорили что-то о своем отношении к сексу, к получению оргазма женщиной и всячески блокировались проявления сексуальности.

Возможно, это первый неудачный или болезненный опыт с противоположным полом, который закрепился страхом перед половой жизнью и возможность раскрыться в сексе, испытывая оргазмы. Ведь оргазм - это полная или частичная потеря самоконтроля во время секса, возможность расслабиться и довериться, доверить своему партнеру самое интимное и сокровенное.

Вторая категория - женщины, которые знают и понимают себя, свое тело, эрогенные зоны, знают возможности собственного тела, но до мужчины донести это не могут. Я бы, конечно, не говорила в этом случае о фригидности. Но если женщина будет долго прибывать в отношениях с партнером без секса, или с сексом, но без оргазмов - это может иметь для нее определенные последствия.

Интимная сфера жизни - очень значима для женщины, она очень тонка и деликатна, поэтому если сформировался негативный опыт, он быстро и легко закрепляется в сознании. Неопытный, грубый, бесчувственный партнер может нанести сильный урон во время полового акта, особенно первого, и намного отодвинуть способность женщины испытывать оргазм, если не навсегда! Таких женщин в моей практике немалое количество.

Могут ли на либидо повлиять оральные контрацептивы?

Оральные контрацептивы, помимо предотвращения беременности, влияют на многие процессы в женском организме. Подбор оральных контрацептивов осуществляется исключительно совместно с врачом, им же отслеживаются действия побочных эффектов. Конечно, современные оральные контрацептивы стали намного совершенней и безопасней, чем были раньше. Но, несмотря на минимум побочных эффектов, многие способны кардинально влиять на гормональный фон женского организма, тем самым существенно снижая либидо, сексуальное желание и влечение. Те вещества, которые входят в состав этих препаратов, призваны подавлять выработку тестостерона в женском организме. В организме как мужчины, так и женщины есть гормоны тестостерона и эстрогена. Если сравнивать с мужским организмом, у женщин тестостерона в 10 раз меньше, но именно он способствует возникновению сексуального желания/влечения у обоих полов.

Скажите, а встречается ли фригидность среди мужчин?

Встречается, но гораздо реже, нежели у женщин. Мужская фригидность вызывает эректильные расстройства, которые невозможно скрыть или не заметить. Поэтому мужскую фригидность часто путают с импотенцией.

Снижение сексуального влечения, потеря интереса к сексу, снижение либидо у мужчин могут быть связаны с теми же причинами, что и у женщин. Эти причины могут быть психологическими и связанными с партнершами (насмешки, неудачный половой опыт, холодность женщины, манипуляция сексом, демонстративный отказ от секса, утрата эмоциональной близости, даже потеря сексуальной привлекательности партнерши). А также психологическими, но не связанными с партнершей (стресс, неудачи, депрессия, финансовые сложности, недосып, переутомление и т.д).

Мужская фригидность развивается постепенно и может иметь место и в нормальных сексуальных отношениях в паре. Это либо связано с гормональными препаратами, либо с воспитанием и установками, полученными в детском периоде, особенно если мама сама воспитывала сына, но при этом не имела собственной личной жизни и вымещала на ребенке свой негативный опыт с мужчинами. Так у взрослого мужчины мог сформироваться определенный стереотип поведения и отношения к сексу, как к чему-то неприемлемому или грязному, ненужному занятию в семейной жизни. Как в случае с женской фригидностью, так и с мужской - нужно в каждом отдельном случае искать индивидуально причины ее возникновения.

Фригидность — это приговор?

Нет, конечно! Осознание самой женщиной, желание это состояние поправить/изменить - уже 50% положительного результата в лечении фригидности или аноргазмии. Осознать свою проблему — значит, захотеть для себя лучшей качественной жизни, полной удовольствия и наслаждения! Ведь оргазм для женщины - это не только наивысшая точка удовольствия, но и течение ее сексуальной энергии, жизненно важной энергии. Женщина, которая испытывает оргазм — это энергетически наполненная женщина, раскрепощенная, чувственная и чувствительная, с безграничной любовью и благодарностью.

Но если проблема есть, недостаточно ее осознать. Как с нею бороться?

Эффективность лечения фригидности/аноргазмии, как и любого другого заболевания, зависит от сроков. Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше будет протекать терапевтический процесс.

Тут все зависит от самой женщины, ведь далеко не каждая при обнаружении у себя симптомов фригидности/аноргазмии сразу обращается к специалисту. Чаще она либо терпит, либо избегает половых актов, либо играет, имитируя оргазм и получение удовольствия от секса со своим партнером.

То есть, чем сильнее запущена эта проблема, тем больше времени потребуется, чтобы из нее выйти?

Стеснение, страх, чувство стыда плюс установки в социуме - и женщина решает для себя замалчивать эту проблему. Только тогда, когда женщину переполняет гамма негативных эмоций, ощущений, или это могут быть какие-либо другие критические ситуации в жизни, что еще более усугубляет ее проблему, она решается обратиться за помощью к специалисту. Хочу всем этим женщинам сказать, что жизнь у вас одна и вы у себя одна! И вопрос вашей жизни - это то, на что вы ее тратите. На удовольствие или на симуляцию удовольствия. Как проживаете ее - в наслаждении или в иллюзии видимого счастья.

Если женщина обращается за помощью к специалисту, то первая и основная задача - выяснить причину ее проблемы, подробный сбор анамнеза, составление ее оргазмического профиля путем опроса. Очень важно ознакомиться и понять все аспекты половой жизни и полового воспитания женщины, чтобы выяснить истинную причину сексуального расстройства. В зависимости от выявленной причины фригидности, этой проблемой могут заниматься различные специалисты, такие как психолог-сексолог, эндокринолог, гинеколог, сексопатолог, терапевт или хирург.

Как правильно объяснить партнеру свое нежелание заниматься сексом?

Если в паре все отлично с коммуникацией, то не возникает вопроса, как сказать о том, что нет желания сейчас/сегодня заниматься сексом, объяснить причины, быть услышанным и понятым своим партнером. Это касается и обсуждения других интимных вопросов - о сексуальных желаниях, фантазиях и предпочтениях, различных сексуальных экспериментах.

Все, конечно же, завит от того, насколько в паре доверительные, искренние и близкие отношения. Часто женщина в удовольствии в сексе идет за партнером, не желая его разочаровать, расстроить, обидеть. Как следствие, у мужчины формируется неадекватное представление о половом акте, о важности прелюдии, о наслаждении его женщины, и закрепляется в его сознании. Женщина играет, терпит, злится, обиды накапливаются и растут, это не может не отразиться на отношениях с партнером и на качестве их интимной жизни!

Важно говорить и коммуницировать с партнером не тогда, когда обиды уже переполнили тебя, а с самого начала взаимоотношений. Что нравится/не нравится, как хочется/как не хочется, что приемлемо, а что нет... Это касается не только секса, но и других жизненных контекстов. Правильно объяснять - это когда ты соблюдаешь свои личные границы, но при этом не нарушаешь эмоциональную составляющую в паре. Важно чтобы партнер понимал, что отсутствие желания сегодня заниматься сексом никак не связано с ним, а на то есть другие причины, и если спросит, честно об этом рассказать. Если в паре слишком все запущенно, то начинать говорить нужно не о сексе, а, прежде всего налаживать сами отношения. И в этом может помочь сексолог-психолог.

Диана Могилевич

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