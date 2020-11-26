Олег Ременник был директором Киевского областного онкодиспансера и главой областного департамента здравоохранения (в 2013-2017 годах).

В четверг, 26 ноября, из-за коронавирусной инфекции COVID-19 умер известный украинский врач-онколог, экс-глава областного департамента здравоохранения (в 2013-2017 годах), директор Киевского областного онкодиспансера Олег Ременник. Ему было 62 года.

Об этом сообщается на сайте Киевоблсовета.

«Олег Исакович спас жизни тысяч людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

«Последний раз мы виделись 9 ноября. Многие говорили, обсуждали планы. Шутили. А уже в пятницу он слег с «ковидом». А потом раз. И человек ушел. Светлый человек. И глубоко порядочный. Настоящий. С характером», - вспоминает экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян.

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«Ковид забрал у нас еще одного профессионала с большой буквы, замечательного человека, высококлассного врача-онколога. За десятилетия своей работы он спас жизнь тысячам людей. Это невосполнимая потеря для Киевщины», - говорит первый замглавы облсовета Татьяна Семенова.

Федерация участников АТО Киевщины также соболезнует по поводу ухода из жизни талантливого врача. Они напомнили, что в последние годы во время работы в онкодиспансере Олег Ременник помог многим ветеранским семьям.

«Для ветеранов Киевской области Олег Исакович Ременник был Ангелом-спасителем… Я ни разу не слышала отказа, он всегда всех принимал. Последний раз я ему позвонила в день своей выписки из больницы… Это было 30 октября. А сегодня на Земле стало на одного Ангела в белом халате меньше», - вспоминает Ирина Якунина.

Известные украинские врачи, умершие от COVID-19

В начале октября в Тернопольской области умер 51-летний терапевт Иван Венжинович. Именно его фото попало в социальную рекламу борьбы с COVID-19 от Министерства здравоохранения.

5 ноября стало известно, что от коронавирусной инфекции COVID-19 умер украинский реаниматолог Феликс Глумчер.

9 ноября сообщалось, что от коронавируса умер заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

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Автор: Денис Прядко