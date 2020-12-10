Депутат горсовета получил официальное подтверждение инфицирования.

Народный артист Украины, депутат Одесского городского совета (фракция «Слуга народа») Олег Филимонов заболел COVID-19.

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Об этом Филимонов сообщил на своей странице в Facebook, поздравив также иудеев с Ханукой.

«К сожалению, не могу принять участие в праздновании. Несколько дней назад заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Болячка противная и коварная, но, вроде, у меня не тяжелый вариант. Хуже всего то, что сейчас период подготовки и принятия городского бюджета, а я лежу», - написал он.

Филимонов - депутат

Народный артист Украины Олег Филимонов был выдвинут кандидатом на пост мэра Одессы от партии «Слуга народа», но не прошел во второй тур.

По результатам выборов в местные советы 68-летний артист, который также является бизнесменом, прошел в Одесский городской совет по списку упомянутой политсилы.

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Автор: Лариса Козовая