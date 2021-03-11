"Охматдет" также сможет предоставлять услуги по лечению осложнений после трансплантации костного мозга.

Национальная детская специализированная больница Министерства здравоохранения Украины "Охматдет" отныне сможет предоставлять лабораторные диагностические услуги по трансплантации костного мозга не только детям, но и взрослым.

Читайте такжеВ Украине разрешили пересадку донорской кожиКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на онлайн-брифинге

заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

"Взрослые украинцы, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, смогут получить все необходимые лабораторные диагностические услуги в столичном "Охматдете" - национальной специализированной детской больнице", - заявила она.

По ее словам, Министерство здравоохранения утвердило новый устав медучреждения, в соответствии с которым такое расширение услуг для взрослого населения и стало возможным.

"Лаборатория "Охматдета" сегодня является единственной в Украине, которая предоставляет необходимый спектр услуг по генетическому типированию для выполнения трансплантации костного мозга. Новые мощности полностью покрывают потребность и для детей, и для взрослых", - добавила Шаталова.

Она отметила, что все услуги, в частности оборудование, реактивы и остальные изделия медицинского назначения, которые необходимы для лабораторных исследований, для украинцев являются бесплатными.

Шаталова добавила, что "Охматдет" также сможет предоставлять услуги, необходимые для лечения осложнений после трансплантации костного мозга.

"До сих пор такие услуги предоставлялись только детям, а взрослые были вынуждены ехать за границу, где за государственный счет получали необходимое лечение. Теперь такую помощь можно получить и в Украине", - отметила она.

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Автор: Константин Гончаров