Во Львове такой критической ситуации, как в Киеве или в Одессе, нет, но уже начинается, отмечает волонтер.

Львовская область одной из первых столкнулась с коронавирусной инфекцией еще весной этого года и, по сути, целое лето била рекорды по количеству как новых инфицированных, так и умерших.

Как ковидный коллапс затронул регион, говорится в материале "Обозревателя".

"Во Львове такой критической ситуации, как в Киеве или в Одессе, нет, но уже начинается. Имеются у нас отдельные районы, где просто ужас. Например, Новояворовская больница. Пациенты, которые там лежат, рассказывают об одном концентраторе на пятерых. На днях в истерике позвонила местная семейная врач и выпрашивала концентратор со словами "помогите спасти пациента, потому что он в больнице, где нет кислорода". У них постоянные перебои, то ли они его отключают то ли еще какая-то проблема – ни от кого не могу добиться правды. И хотя мы не выдаем концентраторы по больницам, потому что это аппарат исключительно для домашнего пользования, вынуждена была дать. Был риск, что пациент не переживет ночь, находясь в больнице", – отметила львовский волонтер Наталья Липская.

Чтобы выяснить причины проблемы с кислородом, журналисты связались с главврачом Новояворовской больницы Григорием Морозом. Проблема есть, согласился он, но она чисто технического характера, и в целом не влияет на жизнь пациентов.

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"Кислород у нас не централизованный, а баллонный. И пока переключаем их – проходит минут 5-10. Большого страха для жизни человека нет, но и такого, конечно, не должно быть", – уверяет он.

Острая нехватка кислорода наблюдается и во львовских больницах, добавила волонтер Наталья. Они массово начали скупать концентраторы. В частности это 8-я больница и больница в пригороде – Винники.

"Централизованно кислород по больницам не развели. Где они были все эти 9 месяцев? Я в марте криком кричала: "Давайте сделаем в 4-й больнице, на базе которой находится хоспис, кислородную систему. Она там никогда лишней не будет". Нет, не надо, говорили. А когда примахнуло, наконец в октябре начали делать проект. Много потерянного времени, в том числе и из-за выборов. Половина денег использованы просто нерационально", – подчеркивает волонтер.

Женщина рассказала, что несмотря на несоблюдение львовьянами карантина, кажется, что медицинская система пока еще справляется с наплывом пациентов.

"На улицах масса людей и машин, даже в воскресенье были пробки в центре. Многие до сих пор носят маску под носом. Полагают, что законы физики на них не работают. Но в то же время болеют и молодые, и дети. У двух мальчиков был посткоронавирусный менингит. У еще одной девочки сатурация 85%, на кислороде сейчас. А летом на ИВЛ во Львове была даже 3-летняя девочка. Выжила. К сожалению, двое детей умерли. У одного из них точно было осложнение от коронавируса", – подытожила она.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежие данные

В Украине по состоянию на 20 ноября зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 85 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598.

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Автор: Ольга Робейко