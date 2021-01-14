В конце ноября 2020 года Одесский припортовый завод получил лицензию на производство лекарственных препаратов.

Второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине Одесский припортовый завод начал отгрузку медицинского кислорода собственного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте предприятия.

«11-12 января в АО «ОПЗ» состоялась отгрузка первых 9-ти тонн кислорода медицинского жидкого. Продукт производства завода поступил по медицинскому назначению», - заявили на предприятии.

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Одесский припортовый завод: что известно

В конце ноября 2020 года Одесский припортовый завод получил лицензию на производство лекарственных препаратов.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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Автор: Лариса Козовая