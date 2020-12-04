Решение, куда везти пациента, должен принимать диспетчер.

В Украине пациентов с тяжелой формой коронавируса иногда везут в уже заполненные больницы из-за несоблюдения разработанных маршрутов для "скорой помощи".

Об этом рассказал врач, президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров в эфире ток-шоу "Право на власть".

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"Если говорить о маршрутах пациентов, то теоретически они разработаны - и в большинстве регионов они работают. Но я неоднократно даже сам был свидетелем, когда бригада экстренной медицинской помощи везет в ближайшее заведение пациента, так как пациент тяжелый. А в том заведении просто нет свободного койки и нет кислорода. Хотя в 20 км есть заведение с кислородом, которое обеспечено персоналом и свободными кроватями. То есть, глобально маршруты разработаны, но не всегда на низком уровне эти маршруты соблюдаются", - пояснил он.

Врач уточнил, что в конкретном примере произошел сбой на уровне бригады экстренной помощи, которая решила везти пациента в ближайшую больницу. Согласно правилам, решать это должен диспетчер.

"В большинстве случаев так и происходит, но есть исключения", - добавил врач.

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Автор: Юрий Годован