В Украине пациентов с тяжелой формой коронавируса иногда везут в уже заполненные больницы из-за несоблюдения разработанных маршрутов для "скорой помощи".
Об этом рассказал врач, президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров в эфире ток-шоу "Право на власть".
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"Если говорить о маршрутах пациентов, то теоретически они разработаны - и в большинстве регионов они работают. Но я неоднократно даже сам был свидетелем, когда бригада экстренной медицинской помощи везет в ближайшее заведение пациента, так как пациент тяжелый. А в том заведении просто нет свободного койки и нет кислорода. Хотя в 20 км есть заведение с кислородом, которое обеспечено персоналом и свободными кроватями. То есть, глобально маршруты разработаны, но не всегда на низком уровне эти маршруты соблюдаются", - пояснил он.
Врач уточнил, что в конкретном примере произошел сбой на уровне бригады экстренной помощи, которая решила везти пациента в ближайшую больницу. Согласно правилам, решать это должен диспетчер.
"В большинстве случаев так и происходит, но есть исключения", - добавил врач.
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