Нередко пациентам назначают средства с недоказанной эффективностью и опасные капельницы.

Некоторые украинские медики назначают пациентам с COVID-19 абсолютно неправильное лечение, которое может значительно навредить организму. Прежде всего, это касается антибиотиков, гормонов, иммуномодуляторов, капельниц.

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Как сообщает ТСН, об этом заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова в разговоре с Марией Ефросининой.

"Мы делаем что-то не так. У нас цифры смертности очень высоки в достаточно молодом возрасте. Поэтому, мне кажется, что очень важна дискуссия, что мы как медицинская система может делать иначе, и что пациенты могут делать иначе", - отметила Булавинова.

По словам Булавиновой, во время лечения коронавируса в Украине до сих пор принимают большое количество антибиотиков, которые во время COVID-19 не являются эффективными. Она подчеркнула, что от них будет только вред.

Некоторым пациентам рано назначают гормоны, которые очень хорошо работают во время коронавируса, но назначив их не вовремя, вредят. Довольно часто случаются случаи, когда больному требуется кислородная поддержка, но вовремя не принимаются меры.

"Очень много применяется средств с недоказанной эффективностью, которые, скорее всего, могут быть и вредны для таких пациентов. Это иммуномодуляторы, псевдопротивовирусные терапии, какие-то сумасшедшие капельницы дома. Этих пациентов вообще нельзя капать, потому что их можно утопить, в буквальном смысле, у них и так поражены легкие", - подчеркнула эксперт.

В случае, если врач назначает подобные препараты, Булавинова советует уточнить у него, действительно ли они нужны.

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Автор: Дмитрий Захаров