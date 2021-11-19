Чтобы бороться с кожными проблемами, связанными с дефицитом витаминов, важно увеличивать потребление витаминов, которых вам не хватает, утверждают специалисты.

Нехватка витаминов в организме может по-разному влиять на общее состояние человека. В частности проявляться в виде проблем на кожи.

Симптомы дефицита витаминов различаются в зависимости от того, какого витамина не хватает организму. Как сообщают специалисты Nutritionist Resource, "нездоровый" бледный цвет кожи может быть признаком дефицита железа, цинка, витамина B12, витамина B6 или фолиевой кислоты, пишет Сlutch.

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Из-за нехватки цинка, ниацина и незаменимых жирных кислот может появиться дерматит - кожа может становиться сухой, красной и зудящей.

Чтобы бороться с кожными проблемами, связанными с дефицитом витаминов, важно увеличивать потребление витаминов, которых вам не хватает. Но для этого надо обязательно обратиться за консультацией к профильному врачу и для начала сдать необходимые анализы.

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Автор: Виктория Гордиенко