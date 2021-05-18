Средняя цена по прямым контрактам составляет чуть более 7,5 долларов за дозу.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал цену одной дозы вакцины от COVID-19 по прямым контрактам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде перед рассмотрением вопроса о его отставке.

Степанов напомнил, что Украина обеспечена 42 млн доз по прямым контрактам и в рамках инициативы COVAX.

"При этом средняя цена по прямым контрактам составляет чуть более 7,5 долларов за дозу", - сказал министр.

Он заверил, что Украина обеспечена на 2021 год вакцинами.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Леся Лещенко