Одна доза COVID-вакцины стоит чуть больше 7,5 долларов / фото УНИАН, Владислав Мусиенко
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал цену одной дозы вакцины от COVID-19 по прямым контрактам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде перед рассмотрением вопроса о его отставке.
Степанов напомнил, что Украина обеспечена 42 млн доз по прямым контрактам и в рамках инициативы COVAX.
"При этом средняя цена по прямым контрактам составляет чуть более 7,5 долларов за дозу", - сказал министр.
Он заверил, что Украина обеспечена на 2021 год вакцинами.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.
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