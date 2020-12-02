Объединенные Арабские Эмираты передали Украине в рамках договоренностей о медицинской помощи 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам заместителя руководителя ОП Юлии Соколовской, полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава, который и будет распределять их по регионам.
Во время встречи с супругой посла ОАЭ Аль-Кааби Соколовская поблагодарила Объединенные Арабские Эмираты за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине.
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