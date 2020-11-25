Рентген или КТ грудной клетки показывает, какая часть легких поражена.

Пациентам, больным коронавирусной болезнью, не обязательно делать компьютерную томографию или рентген.

Об этом сообщил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, говорится в видео, обнародованном на Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

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"Совершенно необязательно. Рентген или КТ грудной клетки показывает, какая часть легких поражена, если легкое поражено. Но это абсолютно никоим образом не влияет на лечебную тактику. И эта паника с КТ - она абсолютно необоснована, когда на две недели вперед по Киеву расписана очередь на проведение компьютерной томографии", - пояснил Дубров.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 тыс. 882 новых случая COVID-19, умерли 229 человек.

За все время пандемии на COVID-19 заболели 661 тыс. 858 человек; умерли 11 тыс. 492.

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Автор: Андрей Василюк