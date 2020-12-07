В Министерстве здравоохранения пояснили, при каких обстоятельствах повторный тест делать не надо.

Второй тест на коронавирус COVID-19 делать необязательно.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24". По его словам, если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, то пациент считается таким, что выздоровел.

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"По поводу того, что после выздоровления нужно повторно делать тест — я уже два месяца или три говорю, что не нужно его делать. Более того, я тот человек, который все выполнял по алгоритмам и стандартам. Если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений — этот человек выздоровел, ему закрывают больничный, и второй тест не нужно делать",- сказал он.

По словам Степанова, тест может быть положительным в течение месяца, потому что в организме есть остатки вируса, но в таком состоянии человек уже не разносит инфекцию.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

За прошедшие сутки в Украине зарегистрирован 8 тыс. 641 новый случай COVID-19.

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 821 тыс. 947 украинцев, умерли – 13 тыс. 733.

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Автор: Андрей Василюк