Правительство сегодня специально создает искусственные препятствия для создания новых койко-мест для больных COVID-19 в больницах, поскольку не хочет тратить на это средства.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил народный депутат, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица.

Читайте также"Обернется катастрофой": нардеп Палица раскритиковал введение карантина выходного дня

«Сегодня Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) специально блокирует подписание ковидных контрактов с больницами, которые готовы обеспечивать кроватями больных COVID-19. Они придумывают причины, ошибки, еще какие-то вещи, потому что у государства нет денег. Даже этих 30 или 20 миллиардов, которые остались на бумаге, нет физически. Где они? Надо спрашивать у Минфина", - заявил нардеп.

По его словам, для создания антиковидных госпиталей государство специально прописывает требования, которые практически невозможно выполнить.

"Необходимо срочно изменить требования к формированию медицинских бригад из ковидного пакета. Потому что сегодняшние требования относительно уровня врачей, их профессиональности не дают возможности сформировать эти бригады. Это искусственное ограничение для выделения ковидных пакетов на больницы, которые могут этим заниматься. Второе: необходимо срочно изменить требования к больницам для запуска ковидного пакета. Потому что там прописано, сколько должно быть ИВЛ-ов и другого оборудования, без которого можно обойтись. То есть требования НСЗУ искусственно не дают возможности подписывать контракты даже с больницами, которые готовы. Потому что в НСЗУ нет денег», - сообщил Палица.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН