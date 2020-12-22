В Центре общественного здоровья подтверждают, что вирус мутирует.

В Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса, который распространился в Великобритании.

Об этом заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщается на сайте ЦОЗ.

Он заверил, что вся государственная лабораторная сеть обеспечена необходимым оборудованием и способна обнаружить SARS-CoV-2 у пациентов независимо от его штаммов.

Читайте такжеВ СНБО назвали три главных качества нового штамма коронавируса

"На данный момент уже зарегистрировано 12 000 мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса с несколькими фрагментами его генома. Вирус подвергается мутациям, все эти формы исследуют и пока отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имели бы существенное клиническое или диагностическое значение... Так называемый "британский штамм" у нас не регистрировали", - заверил он.

В ЦОЗ считают, что появление нового штамма вируса не связано со стартом вакцинальной кампании в Великобритании. Кузин отметил, что данные о новых штаммах указывают на то, что они не означают более тяжелое течение болезни или рост смертности. Тем не менее ими начали чаще инфицироваться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

Читайте также"Закономерный процесс": эксперт ВОЗ прокомментировала новый штамм коронавируса

"Такой рост вирулентности (заразности) вызван мутацией шип-подобного протеина коронавирус, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку", - резюмировал Кузин.

Новый штамм коронавируса COVID-19: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавирус известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее, чем известный ученым вариант.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован