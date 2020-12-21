Медик отметила, что в настоящее время уже известны семь больших групп коронавируса.

Появление нового варианта COVID-19 является результатом закономерного процесса эволюции коронавируса.

О мутациях вируса рассказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград в эфире канала "Украина 24". Она отметила, что в настоящее время уже известны семь больших групп коронавируса.

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"Это закономерный процесс эволюции вируса, который вошел в новую популяцию людей, и долгое время он изменяется. В настоящее время уже известны семь больших групп, которые значительно отличаются в динамике по многим параметрам, и каждый раз вирусологический мониторинг дает нам возможность увидеть эти мутации и некоторым образом даже предсказать их опасность. Но большинство из них еще изучается, в том числе и новая мутация, которая непонятна и непрогнозируема", — сказала она.

Эксперт ответила, поможет ли массовая вакцинация обезопаситься от нового штамма коронавируса.

"Сегодня изучаются два момента, которые очень важны. В британских лабораториях уже выделили вирус, и смотрят, как этот вирус будет блокироваться, во-первых, антителами тех, кто уже переболел, и во-вторых, антителами людей, которые были вакцинированы. Когда завершатся эти исследования, все встанет на свои места", — сказала она.

Новый штамм коронавируса COVID-19

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

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Автор: Андрей Василюк