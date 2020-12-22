В то же время им необходимо будет выполнить ряд условий.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечает, что Украина в настоящее время не будет запрещать въезд путешественникам из Великобритании.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Правительство Украины на данный момент не будет запрещать въезд путешественникам из Великобритании", - отметил он.

Однако, по его словам, будет действовать ряд ограничений.

"Путешественник из Великобритании должен иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшее лечение. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Также, в случае отсутствия теста, должно быть определено место 14-дневной самоизоляции с установлением приложении "Вдома", - пояснил Ляшко.

По его словам, наличие полиса медицинского страхования является обязательным условием для тех, кто не является гражданином Украины.

Новый коронавирус: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

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Автор: Татьяна Поляковская