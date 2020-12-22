На сегодняшний день большинство случаев мутировавшего вируса было выявлено у людей до 60 лет.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что существует вероятность, что новый штамм коронавируса может быстрее передаваться от человека к человеку.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Предварительные моделирования, которые проведены были в Великобритании, позволяют нам утверждать, что эта мутация коронавируса приводит к увеличению вероятности проникновения в клетки организма. Это приводит к тому, что есть потенциальная угроза, что новый мутировавший штамм вируса будет быстрее передаваться от человека к человека ... Это может приводить к быстрому распространению и возникновению новых вспышек коронавирусной болезни у людей, не переболевших коронавирусной болезни или не вакцинированных", - отметил Ляшко.

В то же время сегодня, добавил он, нет информации, что мутировавший коронавирус усиливает тяжесть течения болезни или повышает летальность.

Заместитель министра также отметил, что на сегодняшний день большинство случаев мутировавшего вируса было выявлено у людей до 60 лет. "Если мы смотрим общую картину, то у людей до 60 лет все равно тяжесть легче, чем у людей после 60 лет", - добавил он.

Также он прокомментировал выявление мутировавшего коронавируса в Великобритании. Он отметил, что за последние несколько недель там зафиксирован значительный рост количества случаев коронавирусной болезни на в юго-востоке Англии. Впоследствии было сообщено о циркуляции нового варианта SARS-CoV-2.

"По имеющейся информации, данный вариант вируса был выделен от 915 человек. И предварительно говорится о четырех случаях, при которых новый вариант привел к повторному возникновению коронавирусной болезни", - сказал он и добавил, что после дополнительных расследований будет сообщено, может ли новый вариант вируса вызвать повторное инфицирование.

Ляшко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения через несколько дней после заявления Великобритании сообщила, что "новый вариант SARS-CoV-2 с этими же мутациями" был обнаружен в Дании, Нидерландах, а также в Австралии.

Он пояснил, что мутация состоит в изменении белков, которые расположены на внешней стороне вируса, это приводит к тому, что он может менять свои свойства.

"По этой конкретной мутации ученые из Великобритании говорят о том, что это могло возникнуть в результате инфицирования коронавируса человека с иммуносупрессией. И при затянувшемся течении болезни именно у этого человека привело к тому, что иммунитет не справлялся в борьбе с данным вирусом, и вирус продолжал размножаться внутри организма, и это привело к определенным мутациям именно в белках-шипах", - отметил он.

По его словам, дополнительно изучается и другая версия, поскольку обнаруженная мутация коронавируса схожа с мутацией белка, которая была выявлена у норок из Дании.

"Сейчас ученые всего мира занимаются этим вопросом и исследуют, есть ли межвидовая передача от человека к норкам и от норки к человеку, и не привело ли это к мутации. А если привело, то какие возможные последствия такой мутации могут быть для дальнейшего распространения коронавируса" , - добавил главный санврач.

Новый коронавирус: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений через появление штамма коронавирус, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавирус известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее чем известеный ученым вариант.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

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Автор: Татьяна Поляковская