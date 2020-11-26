Эксперт указала на риски праздничных походов в гости.

Новогодние праздники и открытие елок в городах - период, который создает риски контакта большого количества людей в одном месте, что недопустимо в условиях пандемии.

Как уменьшить риски заражения коронавирусом во время посещения новогодних мероприятий - рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк в комментарии ТСН.

Она подчеркнула необходимость проработки специальных мероприятий, которые приведут к тому, что люди будут меньше общаться в закрытых помещениях.

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"Как мы помним, вирус передается в основном капельным путем, поэтому общение на улице, на свежем воздухе не несет таких больших рисков для заражения, а вот как раз общение в закрытых помещениях, в частности в магазинах, здесь определенные риски существуют, тем более, что скорее всего будет много людей. Поэтому замечательная инициатива, что убирают фудкорты - это сократит контакты, сократит пребывание на одном месте большого количества людей в тех же палатках или под навесами", - пояснила Сояк.

По ее словам, обычные прогулки по улице и походы на каток не несут больших рисков, потому что люди на свежем воздухе, на достаточно большом расстоянии друг от друга, и в этом случае все должно быть в порядке. В то же время врач обеспокоена будущими походами в гости во время праздников.

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"Но, к сожалению, это страна контролировать никак не может, поэтому остается надеяться на ответственность каждого человека за свою семью, потому что как раз такое пребывание друг у друга в гостях - оно более рискованное, чем просто поход на елку. Поэтому, мне кажется, что хождение друг к другу в гости вызывает наибольший риск инфицирования. Мы рискуем увидеть большой подъем заболеваемости после новогодних и рождественских праздников не из-за елки, не из-за гуляния на улице, а именно потому, что все будет закрыто и люди будут ходить друг к другу в гости", - сказала эксперт.

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Автор: Юрий Годован