По словам парламентария, вероятность полного локдауна в Украине - 90%.

Кабинет министров рассматривает возможность введения гибкой вариации локдауна, которая будет учитывать эпидемическую ситуацию в каждом отдельном регионе.

Читайте такжеВ Раде назвали главное условие для введения полного локдауна

Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - заявил Арахамия.

Парламентарий также оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина. Он не исключает, что локдаун могут ввести на новогодние праздники.

«Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема (транспортная – ред.) снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей – конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике", - заключил он.

Карантин в Украине - чего ждать

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря или с 20-25 декабря.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауна общественность будет уведомлена о нем заранее - за 7-10 дней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров