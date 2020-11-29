Как будет выглядеть новый локдаун /Фото УНИАН, Сергей Чузавков

Кабинет министров рассматривает возможность введения гибкой вариации локдауна, которая будет учитывать эпидемическую ситуацию в каждом отдельном регионе.

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Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - заявил Арахамия.

Парламентарий также оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина. Он не исключает, что локдаун могут ввести на новогодние праздники.

«Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема (транспортная – ред.) снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей – конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике", - заключил он.

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Автор: Дмитрий Захаров