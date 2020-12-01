Всего в Киеве подтверждено 72277 случаев инфицирования коронавирусом.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Предыдущий антирекорд в Киеве был зафиксирован 29 ноября - тогда было подтверждено 1740 заражений.

С начала пандемии в столице COVID-19 подтвердили уже у 72277 человек. Умерли от коронавируса 1323 - плюс 31 человек за сутки, выздоровели - 22843.

В Киевской области зафиксировано 38528 случаев COVID-19 (841 новый случай за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 12880 человек (186 за сутки), умер 661 человек (13 за сутки).

Напомним, всего в Украине за сутки подтвердили почти 12,5 тысячи новых случаев COVID-19. С начала пандемии заразились уже более 745 тысяч человек, больными активными остаются около 390 тысяч пациентов.

Отметим, в стране в 12 раз превышен показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. В Киеве этот показатель составляет 640,1 на 100 тысяч населения при норме 40.

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Автор: Виктория Гордиенко