Многие современные люди привыкли к тому, что практически любой товар, любой продукт можно приобрести в сети интернет. Это удобно тем, что можно получить исчерпывающую информацию о нужном товаре, есть возможность сравнить цены, или же подобрать из имеющегося ассортимента то, что больше подходит под каждый индивидуальный случай.

С недавнего времени появилась возможность покупать медицинские препараты онлайн. 17 сентября правительство разрешило продажу лекарств через интернет, а «Аптека АНЦ» предлагает покупателям воспользоваться обновленным сайтом, благодаря которому не нужно даже идти в аптеку - все необходимые препараты могут быть доставлены по указанному покупателем адресу.

Почему комфортно покупать лекарства именно с сайта?

Преимуществ у такого решения достаточно много:

Возможность сделать заказ онлайн, без необходимости посещать аптеку лично;

Все преимущества, которые имеют постоянные покупатели «Аптеки АНЦ», доступны и для пользователей сайта;

На сайте можно ознакомиться с подробным описанием предлагаемых препаратов, задать вопрос консультанту и получить квалифицированную помощь.

В отличие от обычной покупки, заказ лекарств онлайн имеет такие плюсы:

1. Не нужно стоять в очереди;

2. Нет необходимости подвергать себя риску: коронавирус в самом разгаре, и контакты с посторонними людьми нежелательны. Особенно в случае с пожилыми людьми, ведь именно они находятся в повышенной зоне риска;

3. Заказ лекарств таким образом позволит выбирать все, что есть в наличии во всех аптеках по всей стране.

Заказ можно сделать за пару минут, можно выбрать наиболее удобный способ доставки - на отделение «Укрпочта», к двери в день заказа курьером IPOST и в ближайшую аптеку.

Другие преимущества приобретения онлайн

«Здорово, когда просто» - таким правилом руководствуется «АНЦ», но покупателю важно, когда «просто и выгодно». Акции в аптеках «АНЦ» проводятся регулярно и здесь всегда можно по выгодной цене, а теперь и онлайн:

1. Купить дорогие препараты с существенной скидкой;

2. Приобрести самые востребованные лекарства;

3. Принять участие в акциях, которые регулярно проводятся и включают в себя сезонные препараты.

Кроме этого, интернет аптека «АНЦ» для каждого покупателя, который сделал заказ, будучи зарегистрированным лицом, предлагает использовать систему накопительных бонусов: при приобретении товара, 1% от общей стоимости переводится в бонусы, которыми можно оплатить следующую покупку.

Что касается вопросов или сложностей с выбором, необходимости удостовериться в наличии препаратов, условиях и сроках доставки - обратиться за помощью можно к консультантам сайта, или задав все вопросы по телефону 5900. Также, позвонив по этому номеру, можно сделать заказ или оставить свой отзыв о качестве обслуживания с помощью сайта.

Преимуществом покупки и заказа лекарственных препаратов через сайт является то, что больше нет необходимости обзванивать или обходить все ближайшие аптеки, чтобы найти нужный препарат, или ехать в другой конец города, потому что необходимые препараты есть только там. С помощью сайта покупатель сможет получить необходимое в минимальные сроки и без затраты своего времени. Даже если препарат отсутствует в городе покупателя, после заказа его доставят в ближайшее время. При этом куда именно - решать только покупателю. Для получения заказа в аптеке нет необходимости стоять в очереди - достаточно просто назвать провизору номер заказа.

Интерфейс сайта довольно прост - разобраться с ним будет легко любому пользователю, даже тем, что только начал осваивать ресурсы интернет торговли. Потому что здорово, когда просто!

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Автор: Иван Бойко