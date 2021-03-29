Руководство больницы, в свою очередь, уверяет, что недовольство условиями выказывают те, кому были объявлены выговоры.

Работники "ковидной" реанимации областной больницы в Житомире требуют увольнения главного врача. Говорят, что в заведении дефицит кислорода, нет медикаментов для больных, а врачам не выплачивают обещанных доплат.

Читайте такжеСтрашно за ход пандемии дома: врач сравнил лечения больных COVID-19 в Италии и УкраинеАдминистрация заведения мол все эти проблемы умалчивает, а врачей, которые рискуют об этом сказать в голос – травят, говорится в сюжете ТСН.

На митинг под стенами заведения собралось 30 медиков - все из реанимации, где лечат «ковидных» тяжелобольных пациентов. Они рассказывают, что в отделении не соблюдаются протоколы лечения больных, катастрофически не хватает кислорода и руководство больницы не решает эту проблему. Медики говорят, что этим утром пациенты задыхались и они ничем не могли им помочь, потому что концентраторов не было.

«У нас кислород сегодня на единице, нужно, чтобы было хотя бы три единицы, потому что аппараты не срабатывают, больные лежат синие, нет машины, чтобы вывезти трупы больных, у нас трупы умерших людей стоят до утра в отделениях, среди других живых больных. Мы обращаемся на коленях, мы стоим на коленях, мы просим министра здравоохранения, проверки», - говорит заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской областной больницы Елена Шевчук.

Медики требуют именно финансовой проверки заведения. Куда идут выделенные на борьбу с коронавирусом деньги. Говорят, пытались вопросы и кислорода и лекарств поднимать перед руководством, но тщетно. А еще рассказывают, что вроде бы не получают доплат в обещанном размере и компенсаций, если инфицировался коронавирусом на работе.

«За февраль месяц я получил 6,5 тыс. за лечение больных коронавирусом. Кто-то себе представляет работать в костюмах, оказывать тяжелобольным помощь. Ни одному работнику учреждения не выдали компенсацию, что он заболел здесь», - добавляет анестезиолог Житомирской областной больницы Дмитрий Третьяк.

Главный врач к протестующим не вышел. Но сообщил, что мол, на акцию вышли недовольные, которые накануне получили выговоры за невыполнение служебных обязанностей. В то же время официальная позиция больницы такова: все обвинения медиков там отрицают, и по дефициту кислорода, и по выплатам.

О ситуации в больнице уже знает руководство области, именно облсовету подчиняется эта больница, что на самом деле произошло в заведении, чиновники обещают прокомментировать позже.

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Автор: Ирина Погорелая