В больнице Мукачево, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом, утром 6 марта произошло ЧП.
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Об этом в Facebook сообщил заместитель директора по медицинской части Мирослав Гавришко.
Он пишет, что произошедшее могло привести к трагедии. Из-за перенапряжения в нескольких отделениях с COVID-пациентами отключилась система электроснабжения.
Трагедии предотвратили сами медики совместно с электриками.
"Только что почувствовал на себе холодок возможной трагедии – отключилась от перенапряжения система электроснабжения терапевтического корпуса нашей больницы - где два кислородозаряженных ководных отделения! Божьим промыслом и человеческими усилиями все восстановлено. Спасибо электрикам, хозяйственникам и, конечно, медикам", – говорится в сообщении.
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