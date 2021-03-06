В "ковидной" больнице Мукачево произошло ЧП.

В больнице Мукачево, куда госпитализируют инфицированных коронавирусом, утром 6 марта произошло ЧП.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель директора по медицинской части Мирослав Гавришко.

Он пишет, что произошедшее могло привести к трагедии. Из-за перенапряжения в нескольких отделениях с COVID-пациентами отключилась система электроснабжения.

Трагедии предотвратили сами медики совместно с электриками.

"Только что почувствовал на себе холодок возможной трагедии – отключилась от перенапряжения система электроснабжения терапевтического корпуса нашей больницы - где два кислородозаряженных ководных отделения! Божьим промыслом и человеческими усилиями все восстановлено. Спасибо электрикам, хозяйственникам и, конечно, медикам", – говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН