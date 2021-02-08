В ОГА считают, что увеличение количества больных коронавирусом является следствием массовых новогодне-рождественских праздников, многолюдных свадеб и других мероприятий.

На Закарпатье резко возросла заболеваемость COVID-19, загруженность коек превысила 50%, а в отдельных районах достигла 100%.

Читайте такжеВ Украине планируют охватить вакцинацией от COVID-19 половину населения в течение 2021-го и начала 2022 годаСоответствующие данные со ссылкой на главу Закарпатской областной государственной администрации Анатолия Полоскова обнародовал сегодня пресс-центр ОГА.

По данным пресс-центра, если за первую неделю года, а именно 1-7 января, заболели 507 закарпатцев и выздоровели 1202, то с 29 января по 4 февраля заболели 1317, а выздоровели всего 547.

"Как видите, положительная динамика декабря-начала января разрушена и превращена в негативную (когда больных стало значительно больше, чем выздоровевших). Речь именно о Закарпатье, потому что в других регионах Украины (кроме Ивано-Франковска) ситуация существенно лучше», – цитирует Полоскова пресс-центр.

Он также добавил, что сейчас на Закарпатье 6-8 умерших ежедневно, в январе было значительно меньше.

«Эти цифры, эта беда – следствие массовых новогодне-рождественских праздников, многолюдных свадеб и других мероприятий, безразличное и наплевательское отношение к ограничительным нормам», - считает глава ОГА.

В пресс-центре также уточнили, что в настоящее время на Закарпатье загруженность коек, определенных для госпитализации больных COVID-19, составляет более 50%, что превышает предельный уровень. Кроме того, на 100% заняты койки в интенсивной терапии в Виноградовской, Береговской, Раховской громадах и на 50-70% - в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской. Также на 100% заполнены койки с подведенным кислородом в Раховском районе, на 92% - в Иршавском, более чем на 50% - еще в двух районах.

«При такой динамике медицинская система Закарпатья через короткий промежуток времени окажется в тяжелом состоянии. Это при том, что врачи и персонал медицинских учреждений, лабораторных центров и так работают в опасных условиях с повышенным риском», - прокомментировал Полосков.

Председатель Закарпатской ОГА призвал местных жителей остановить эту динамику путем строгого соблюдения всех ограничений.

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Автор: Наталия Петервари