Под Полтавой в селе Новая Михайловка умерла 19-летняя воспитательница. Причины внезапной смерти пока неизвестны.
Об этом сообщает местный сайт Коло.
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По словам очевидцев, она только успела сказать: "Мне что-то плохо" и потеряла сознание. Трагедия произошла на рабочем месте.
Коллеги пробовали реанимировать молодую воспитательницу, но все усилия оказались напрасными.
Девушка работала в детском саду с 18 лет. В течение всего времени жалоб на здоровье у нее не было.
Медики по приезду уже констатировали смерть. Причины установит патологоанатом.
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