Причины смерти установит патологоанатом.

Под Полтавой в селе Новая Михайловка умерла 19-летняя воспитательница. Причины внезапной смерти пока неизвестны.

Об этом сообщает местный сайт Коло.

Читайте также"Космические суммы": раскрыта стоимость лечения от коронавируса в Украине

По словам очевидцев, она только успела сказать: "Мне что-то плохо" и потеряла сознание. Трагедия произошла на рабочем месте.

Коллеги пробовали реанимировать молодую воспитательницу, но все усилия оказались напрасными.

Девушка работала в детском саду с 18 лет. В течение всего времени жалоб на здоровье у нее не было.

Медики по приезду уже констатировали смерть. Причины установит патологоанатом.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН