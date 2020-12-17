49% респондентов считают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, оптимальными. 29% считают их слишком мягкими, 9% - наоборот чересчур жесткими.

59% украинцев часто следят за новостями о коронавирус.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

21% опрошенных иногда следят за новостями о коронавирус, 11% - редко, 8% вообще не интересуются такими новостями.

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Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины. В сравнении с началом ноября, количество респондентов, которые активно следят за новостями о коронавирусе сократилось с 65 до 59%, это меньше, чем было в апреле, во время первого локдауна.

В то же время, опрос показал, что 49% респондентов считают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, оптимальными. 29% считают их слишком мягкими, 9% - наоборот чересчур жесткими.

"82% считают, что сейчас Украине больше не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. 10% - что не хватает больше свобод, даже если это уменьшит порядок. За последние 3 года запрос на порядок достаточно вырос (с 63 до 82%)», - говорится в результатах исследования.

45% украинцев убеждены, что официальная статистика по масштабам коронавируса в стране преуменьшена. 31% наоборот считают, что эта информация является преувеличенной, и лишь 15% убеждены, что она объективна. По сравнению с мартом количество тех, кто считает статистику по коронавирусу преувеличенной, выросло втрое (с 11 до 31%). Чаще считают статистику преувеличенной молодежь, а также те, кто редко отслеживают новости о коронавирусе.

Кроме того, 36% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% - не удовлетворены. Деятельностью Министерства здравоохранения довольны 29%, не удовлетворены - 67%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, не удовлетворены - 61%, затруднились оценить - 12%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные не удовлетворены работой кабинета министров (71%) и Верховной Рады (77%).

Как проводился опрос

Опрос проводился 12-14 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Результаты других опросов:

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Автор: Леся Лещенко