Мэр обвинил своих оппонентов в распространении ложной информации.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич опроверг информацию о том, что пациенты больниц города якобы дерутся за кислородные маски из-за их дефицита.

Об этом он заявил во время прямого эфира в соцсетях, пишут "НикВести".

Озвученную в СМИ информацию он назвал лживой и преувеличенной, указав, что ее распространили его политические оппоненты из ОПЗЖ.

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По его словам, до конца года в больницах Николаева оборудуют 750 "коронавирусных" коек, а 84% всех коек в городе будут подключены к кислороду.

Сенкевич добавил, что в больницах есть небольшие проблемы с кислородом, потому что их переоборудуют для увеличения числа точек.

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Сегодня утром СМИ написали, что в некоторых больницах на Николаевщине уже заняты все места для больных коронавирусом, критически не хватает кислорода и медперсонала, а ситуация при этом ухудшается с каждым днем.

"Я ничего не могу сказать плохого о медперсонале. Они делают то, что могут. Но их мало. Они не могут подойти ко всем, кому требуется. А больной не понимает, он кричит, у него истерика, ему плохо, а кислорода на всех нет. Порой дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило. Потому что в палате на 8 человек только 3 точки. А потом кто-то умирал, его клали в мешке в коридоре и перестилали постель, тут же клали другого пациента. Это очень тяжело психологически выдержать", - рассказала пациентка одной из городских больниц.

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Автор: Юрий Годован