Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 593, Днепровском – 260 и в Соломенском районе - 161 случай.

В Киеве за сутки выявили 1858 новых больных коронавирусом. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксирован 1631 летальный случай от вируса.

Читайте такжеСтепанов ответил, когда может произойти еще одна вспышка коронавируса в УкраинеОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграмме. "Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 95 160", - мообщил он.

Заболели:

1 001 женщина в возрасте от 18 до 91 года

716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет

71 девочка от 12 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

70 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 29 897 жителей столицы", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 593, Днепровском – 260 и в Соломенском районе - 161 случай.

"Столица - первая по уровню тестирования на коронавирус. И сегодня этот показатель в Киеве составляет более 320 тестов на 100 тыс. населения. С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител – ИФА-тестов – сделали более 91 500", - сообщил мэр.

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Автор: Ирина Погорелая