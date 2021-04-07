Там сейчас ремонтируют систему подачи кислорода, обустраивают койки и набирают соответствующих специалистов.

В Киеве противотуберкулезный диспансер готовят для приема больных COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

«У нас есть подготовленные свободные места в родильных домах, в детских больницах. Большинство других медучреждений, принимающих больных коронавирусом, - заполнены. Поэтому город продолжает искать возможности и готовить дополнительные койки. Принимать пациентов с COVID-19 готовятся в том числе и в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода, обустраивают койки и уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом», - отметил Кличко.

Он добавил, что в Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны принимают пациентов других профилей, в частности, терапевтического и неврологического.

В коммунальных медучреждениях Киева подготовлено почти 6 тыс. коек для приема больных COVID-19. Заполненность коек составляет более 77%. Некоторые медучреждения заполнены более чем на 100%.

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Автор: Инна Андалицкая