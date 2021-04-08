В Киеве готовятся принимать больных коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.
Читайте такжеСитуация с COVID-19 наихудшая: инфекционист призвала ввести жесткий карантинОб этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.
"Наверное, это худшая вспышка, которую можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды", - говорится в сообщении.
В одной из больниц столицы сообщили, что к лечению больных привлечены все специалисты, которые есть в медучреждении и даже интерны. Также в больнице заверили, что обеспечение кислородом и медикаментами контролируемое и находится на 100-процентном уровне. Однако там отметили, что медицинский персонал очень истощен и призвали киевлян соблюдать карантинные ограничения.
Вас также могут заинтересовать новости
- Степанов рассказал о новом национальном плане вакцинации в Украине
- В Киеве противотуберкулезный диспансер готовят для приема больных COVID-19
- Степанов рассказал, когда Украина получит первые дозы вакцины Pfizer
- Степанов прокомментировал признание тромбоза побочным эффектом вакцины AstraZeneca
Главные новости Украины и мира на утро 8 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram