Также волонтер заявила, что в Харькове введен "квазикарантин", который не имеет ничего общего с ограничениями.

В Харькове нет точек доступа к кислороду, а концентраторы для больных коронавирусом можно найти только у волонтеров.

Читайте такжеРаботающие с ковид-больными врачи довольно часто истощены - профессор НМУО катастрофической ситуации с коронавирусом в городе рассказала волонтер Наталья Попова в эфире ток-шоу "Право на владу". По ее словам, также существует проблема с госпитализацией пациентов.

"Вся госпитализация проводится путем: повезло либо у вас есть какие-либо связи. Почему не подготовились раньше? На брифинге профильного замгубернатора прозвучала информация о том, что кислородные баллоны не доехали до Харькова из-за контейнеровоза в Суэцком канале", – сказала она.

Также Попова заявила, что в Харькове введен "квазикарантин", который не имеет ничего общего с ограничениями. При этом больницы забиты, а в квартирах харьковчан находятся десятки концентраторов.

"Люди спасаются тем, что волонтеры привозят им кислород, потому что в больницах его нет", – добавила она.

Волонтер отметила, что в Харькове якобы есть неоткрытая больница, которая стоит в списке опорных, где стоит 100 концентраторов, но по какой-то причине ее не запускают.

"Ситуация катастрофическая. Медики 24/7 конечно же творят чудеса, а МЧС-ники в Харькове помогают заносить пациентов на вторые-третьи этажи в больницах, где нет лифтов. Также они пришли на помощь кислородчикам: по одному, по двое просто ночуют в больницах, отгружая и переставляя баллоны, чтобы пациенты могли дышать", – сказала волонтер.

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Автор: Ирина Погорелая