Ребенка уже выписали домой .

В Днепре врачам удалось спасти младенца, который родился с опухолью прямо во рту.

Читайте такжеВо Львове женщине удалили 30-килограмовую опухольОб этом сообщили в отделении хирургии заболеваний головы и шеи — МЦ имени профессора М. Ф. Руднева.

"Ребенок, возраст менее суток, родился с новообразованием ротовой полости, наличие которого приводило к нарушению нормальной жизнедеятельности", - говорится в сообщении.

Через несколько дней новорожденный был выписан домой.

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Автор: Ирина Погорелая