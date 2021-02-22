Врачи провели сложную операцию новорожденному \ facebook.com/headneckrudnev/
В Днепре врачам удалось спасти младенца, который родился с опухолью прямо во рту.
Читайте такжеВо Львове женщине удалили 30-килограмовую опухольОб этом сообщили в отделении хирургии заболеваний головы и шеи — МЦ имени профессора М. Ф. Руднева.
"Ребенок, возраст менее суток, родился с новообразованием ротовой полости, наличие которого приводило к нарушению нормальной жизнедеятельности", - говорится в сообщении.
Через несколько дней новорожденный был выписан домой.
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