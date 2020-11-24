Специалисты пытаются избежать перегрузки кислородного оборудования.

В Ивано-Франковске центральная городская клиническая больница, которая осуществляет лечение больных COVID-19, приостановила прием пациентов из-за перегруженности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на оперативном совещании у мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива сообщила начальник управления здравоохранения горисполкома Мария Бойко.

По ее словам, эта мера является временной, чтобы избежать перегруженности оборудования в больницы, которое используют для лечения больных коронавирусом.

Больных COVID-19 планируют доставлять в городскую клиническую больницу №1 и больницы, которые есть вокруг Ивано-Франковска: Тисменицкую, Богородчанскую, Галицкую, Тлумакскую, а также в областные медицинские учреждения.

«Потому что огромное количество пациентов находятся на кислороде. Это 28 пациентов, находящихся в трех реанимации, и 60 - на кислородных концентраторах. Перерасходы кислорода идут очень большие, и собственно для того, чтобы дать возможность технически исправно работать оборудованию, чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций, есть согласование с департаментом здравоохранения облгосадминистрации временно прекратить госпитализацию. Но в другие учреждения пациентов будут госпитализировать по направлению врачей», - пояснила Бойко.

Она также напомнила, что все стационары сейчас работают для пациентов с COVID-19, нет плановой госпитализации пациентов с хроническими болезнями. Их просят обращаться к семейным врачам.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине остается «достаточно напряженной». По словам Степанова, украинские больницы за сутки пополнились еще на 1 тыс. 403 пациента с диагностированным COVID-19.

В Украине за последние сутки зафиксировано 12 тыс. 287 новых случаев COVID-19, умерли 188 человек. За все время пандемии в Украине заболели 647 тыс. 976 человек, выздоровели 299 тыс. 358 человек, летальных исходов - 11 тыс. 263.

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Автор: Богдан Яриш