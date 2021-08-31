По статистике, только около 60% онкобольных детей в Украине выздоравливают.

Национальный банк Украины при поддержке Министерства образования и науки совместно с благотворительным фондом "Таблеточки" начали акцию "Монетки детям".

Цель акции - собрать помощь для онкобольных детей, сообщил руководитель НБУ Кирилл Шевченко.

"Все мы знаем, что детская онкология - одна из самых острых проблем в современном мире. В прошлом году в Украине, например, обнаружили 1442 случая онкологии у детей до 14 лет. Это одна из ведущих причин смертности детей и подростков. Каждая история такой болезни - это тяжелая борьба маленьких пациентов и их родителей", - отмечает Кирилл Шевченко.

По статистике, только около 60% онкобольных детей в Украине выздоравливают. Опыт европейских стран говорит, что 75-80% детей с диагнозами злокачественных опухолей и лейкозов имеют шансы снова быть здоровыми.

Акция "Монетки детям" инициирована для того, чтобы ни один ребенок в Украине не умирал от рака. Во время акции будут собирать монеты номиналом 25 копеек, которыми уже почти год невозможно воспользоваться, так как они выведены из оборота.

Сегодня украинцы держат у себя полтора миллиарда таких монет на общую сумму около 400 млн гривен. Их можно свободно обменять в банках на монеты тех номиналов или банкнот, которые остаются в обороте.

"По желанию, эти деньги можно направить на помощь детям. Для этого необходимо принести монеты номиналом 25 копеек в ближайшее отделение банка-партнера акции - таких банков шесть Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк и Индустриалбанк - и дать согласие перечислить эти средства на счет фонда "Таблеточки", - сообщил подробности акции Кирилл Шевченко.

После перечисления средства пойдут на покупку лекарств для сотен больных детей, специальное питание, паллиативную помощь, реабилитацию и лечение за рубежом.

"Со своей стороны, прошу сограждан принять участие в акции и помочь маленьким украинцам в борьбе с их болезнью. Благодаря нам с вами, история их побед может вырасти!" - подчеркнул Кирилл Шевченко.

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что эффективная и надежная банковская система стала одним из центров стабильности во времена коронакризиса в Украине.

Автор: Григорий Бондарь