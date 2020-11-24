Несанкционированное проникновение в жилище, слишком высокие штрафы и правовая неопределенность терминов - это все, что нуждается в изменениях для того, чтобы правоохранители не нарушали основные права человека при контроле за соблюдением карантинных ограничений.

Представители правозащитной организации назвали типичные нарушения, которые допускают сотрудники полиции в период карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили представители Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов.

Читайте также"Карантин выгоднее смертей": экономист оценил важность ограничений

В частности, исполнительный директор Ассоциации Вадим Пивоваров отметил, что действия правоохранителей колебались от слишком строгих до откровенного игнорирования нарушений карантина.

"Первые решения весной текущего года были несколько хаотичными. Действия правоохранителей колебались от необоснованно жестоких до откровенного игнорирования правонарушений, связанных с соблюдением карантинных норм. Кроме того, сыграл свою роль фактор местных выборов, когда многие руководители громад, готовясь к выборам, поддерживали свой электорат, который "в штыки" принимал карантин", - сказал он.

По словам Пивоварова, типичные нарушения при карантине, которые допускают правоохранители, касаются применения ст. 44-3 Кодекса об админнарушениях. "Введением огромных штрафов от 17 до 34 тыс. грн власти пытались дисциплинировать население и добиться выполнения им карантинных правил. Однако эта статья имела бланкетный характер, то есть не конкретизировала нарушения, а отсылала к другим правовым актам. Законодатель обязал обычного полицейского ориентироваться во многих нормативно-правовых актах, которые не касаются непосредственно деятельности полиции. Это привело к неграмотному составлению протоколов полицейскими и, в свою очередь, к отмене ответственности нарушителей в суде. К тому же, сами нормативно-правовые акты часто были неконкретными, в частности, относительно определения терминов «общественные места» и «границы лесопарковых зон»", - сказал правозащитник.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации Анна Рожкова отметила, что карантинные ограничения, которые были введены постановлением правительства в марте, нарушают ряд конституционных прав граждан. "Ограничения, введенные правительством, очень часто нарушали законы и Конституцию Украины. Порой правительство апеллировало теми положениями, которые вообще отсутствуют в национальном законодательстве. В частности, требование к полицейским проверять соблюдение самоизоляции гражданами нарушает конституционное право неприкосновенности жилища, запрет собираться больше, чем определенное количество граждан, нарушает конституционное право на мирные собрания, а запрет посещать богослужения нарушает право на вероисповедание, закрепленное в ст. 35 Конституции", - сказала Рожкова.

Также она отметила, что неконституционной является норма о запрете пребывания на улице без документов, поэтому правительство должно отменить эту норму.

Рожкова озвучила рекомендации правительству, чтобы привести карантин в соответствие с законами и Конституции.

"Необходимо соблюдать принцип правовой определенности и оперировать только понятиями, которые содержатся в нормативно-правовых актах; при введении карантина соблюдать права и свободы человека; в случае ужесточения карантина необходимо де-юре вводить чрезвычайное положение, а не де-факто через правительственные постановления; отменить норму об обязательном ношении документов; четко определить механизмы проверки самоизоляции граждан правоохранителями с учетом соблюдения прав граждан", - подытожила Рожкова.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк