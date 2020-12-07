Несмотря на запрет в помещении находилось около 500 человек.

В Киеве закрыли заведение «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club». Несмотря на запрет в помещении находилось около 500 человек.

Читайте такжеВ Украине будет введен жесткий карантин: премьер назвал срокиОб этом сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

В ночные часы в Киеве сотрудники службы совместно с Департаментом муниципальной безопасности КГГА выявили нарушения карантинных мероприятий.

Несмотря на запрет работало заведение «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club». В помещении находилось около 500 человек.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве составили протокол, заведение закрыто.

Материалы о правонарушении переданы в Голосеевское УП ГУНП в городе Киеве для внесения материалов в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины относительно должностных лиц данного развлекательного заведения.

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Автор: Людмила Жерновская