В Киеве закрыли заведение «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club». Несмотря на запрет в помещении находилось около 500 человек.
Читайте такжеВ Украине будет введен жесткий карантин: премьер назвал срокиОб этом сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.
В ночные часы в Киеве сотрудники службы совместно с Департаментом муниципальной безопасности КГГА выявили нарушения карантинных мероприятий.
Несмотря на запрет работало заведение «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club». В помещении находилось около 500 человек.
Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве составили протокол, заведение закрыто.
Материалы о правонарушении переданы в Голосеевское УП ГУНП в городе Киеве для внесения материалов в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины относительно должностных лиц данного развлекательного заведения.
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