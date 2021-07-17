За все время пандемии в Украине заболели 2 244 196 человек.

В пятницу, 16 июля, в Украине подтвердили еще 591 новый случай инфицирование коронавирусом. Из них – 41 ребенок и 9 медработников.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

16 июля в больницы с осложнениями болезни госпитализировали 438 человек, в то же время 676 выздоровели, а 16 умерли.

За сутки методом ПЦР протестировали 18 006 человек, ИФА – 8 718, экспресс-тестами – 14 648.

Читайте такжеВ Украине на следующей неделе стартует пятый этап вакцинации от COVID-19 для всех желающихЗа все время пандемии в Украине заболели 2 244 196 человек. Из них 2 180 957 выздоровели, а 52 718 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

В четверг медики выявили 623 случая инфицирование коронавирусом.

Летом ситуация с COVID-19 в Украине немного улучшилась. С сезоном летних отпусков в стране смягчили карантин, но оставили основные ограничения – масочный режим и социальную дистанцию в частности.

Однако власти не советуют спешить радоваться по этому поводу, ведь инфекционисты ожидают очередную волну заражения в связи с подтвержденным штаммом "Дельта". Глава Минздрава Виктор Ляшко допустил, что уже осенью на украинцев ждет новый локдаун.

В свою очередь, в ВОЗ заявили о начале третьей волны COVID-19 в мире.

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Автор: Яна Ставская