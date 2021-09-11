Лидирует по количеству новых больных Львовская область.

По состоянию на 7:00 утра 11 сентября в Украине подтвердили 3 869 случаев инфицирования коронавирусом. Из них – 387 детей и 76 медработников.

Об этом информирует Минздрав в Telegram.

Также за минувшие сутки 1102 человека госпитализировали с осложнениями. В то же время 1 738 выздоровели, а 69 умерли.

За все время пандемии в Украине 2 314 423 граждан заболели COVID-19, из них 2 220 611 выздоровели, а 54 320 умерли.

Читайте такжеМинздрав перенес усиление карантина в Украине: Ляшко объяснил, почемуЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована во Львовской (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Накануне Минздрав сообщал о 3 615 случаях коронавируса.

Уже несколько дней COVID-показатели держатся почти одинаковой отметки. Между тем, Минздрав готовится к трем сценариям протекания пандемии в Украине. По пессимистическому варианту, пиковая потребность в кроватях составит 70 тысяч 378 коек, из них 49 тысяч 265 будут нуждаться в подключении к кислороду.

По словам министра Виктора Ляшко, в случае пиковой заболеваемости COVID-19, нужны будут дополнительные средства.

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Автор: Яна Ставская