Более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 в пятницу.

По состоянию на утро субботы, 13 ноября, в Украине подтвердили еще 23 572 новых случая инфицирование коронавирусом. Из них детей – 1 622, медработников – 436.

Об этом информирует Минздрав в Telegram.

С осложнениями COVID-19 в больницы госпитализировали 4 564 больных. В пятницу от коронавируса умерли 695 человек, а 25 415 выздоровели.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 3 203 149 человек, из них 2 620 094 выздоровели, а 76 302 умерли.

Читайте такжеНе делайте так никогда: эксперт рассказала, как быстро потерять иммунитетВакцинация в Украине

Более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 в пятницу, 12 ноября.

299 854 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы - 164 127 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 20 708 263 прививки.

91,1% госпитализированных с COVID - 19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова