С начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано более 24 млн прививок.

По состоянию на утро, 27 ноября, в Украине подтвердили 14 200 случаев инфицирования коронавирусом. Из них детей – 1 296, медработников – 212. Накануне медики обнаружили 15 936 новых инфицирований.

Об этом информирует Минздрав в Telegram.

За сутки с осложнениями от COVID-19 госпитализировали 3 305 больных; 568 человек в пятницу, к сожалению, умерли; в то же время 22 946 выздоровели.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 3 414 540 человек, из них 2 899 967 выздоровели, а 84 717 умерли.

Читайте такжеВо Львове продлили карантин до 13 декабряВакцинация в Украине

С начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано более 24 млн прививок.

За сутки 26 ноября в Украине 279 776 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 81 459 человек, полностью иммунизированы – 198 317 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 246 110 человек, из них получили одну дозу – 13 246 108 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 человек.

Всего проведено 24 054 784 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: прогнозы

26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что доволен темпами вакцинации от коронавируса в Украине, уточнив, что в стране ежедневно прививают более 300 тысяч человек. При этом он не исключает, что новая волна вспышки заболеваемости COVID-19 может быть весной.

В свою очередь, глава украинского бюро ВОЗ, доктор Ярно Хабихт пояснил: для того, чтобы преодолеть пандемию и выйти из этой ситуации, сейчас очень важно выполнить поставленную цель - 40% должны быть вакцинированы до конца года и 70% всего населения – к лету 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова