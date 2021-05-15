За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области.

По состоянию на утро 15 мая в Украине подтвердили еще 6 796 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.

Об этом говорится в опубликованных данных в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

Читайте такжеСтепанов уточнил, кто сможет привиться от коронавируса 15-16 маяВ пятницу 2 197 человек госпитализировали с осложнениями от недуга, 2 796 выписали из больниц. 322 человека 14 мая, к сожалению, умерли, в то же время 17 202 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 150 244 человека: 1 849 80 выздоровели, 47 942 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Коронавирус в Украине: последние новости

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Автор: Яна Ставская