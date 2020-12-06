Постоянная высокая температура, которая не снижается до 5-6 дня – это один из самых опасных симптомов.

Больным с коронавирусом, имеющим температуру более 37 градусов, стоит ее сбивать. Постоянное повышение температуры может осложнить течение болезни.

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Такое мнение в интервью ТСН высказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Израильский медик Борис Брыль заявил, что температуру 37 нужно сбивать. Я такое же заявление делал еще полгода назад, может больше, потому что я увидел тенденцию, что те пациенты, которые не снижают температуру 5-6 дней, они просто плавно переезжают из дома в стационар. Мало того, ничего хорошего в температуре пациента нет. Надо понимать, как работает наша иммунная система. Во-первых, она выбрасывает быстрые белки интерфероны, которые вырабатываются нашей печенью. Реакция нашего организма такова - выпустить большие ракеты и попытаться перекрыть все фронты. Но она достаточно разрушительна для нашего организма. Если мы температуру остановим и уменьшим – ничего не произойдет, просто на 7-й день начнут вырабатываться антитела, и эти антитела начнут блокировать вирус. Наш организм считается более мощной машиной, чем любой препарат для уничтожения вируса. То есть, на 14 день вирус является уничтоженным за счет антител без температуры", – пояснил медик.

Специалист посоветовал сбивать температуру выше 37,2 градуса и учитывать возраст больного. Если пациенту уже за 35 лет и он имеет сопутствующие заболевания, если температура держится 6-7 дней – сбивать ее следует обязательно.

"Если в первые дни такая температура – то сбивать ее не надо, если позже тянется такой шлейф, то это для нас может быть проблемой. Если в первые дни у пациента есть боли в суставах, мышцах – то надо сбивать, зачем пациент должен мучиться. У меня есть много коллег, пациентов, которые не сбивали температуру, они попадали в больницу в достаточно тяжелом состоянии. Есть теория, а есть практика. Я вообще не знаю, кто придумал эту сказку про "не сбивать температуру". Надо помнить, что коронавирус себя ведет немного нетипично, и это не классика ОРВИ", – отметил Жиравецкий.

Медик отметил, что постоянная высокая температура, которая не снижается до 5-6 дня – это один из самых опасных симптомов. Также опасный симптом - когда человек не может встать с постели и имеет одышку.

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Автор: Дмитрий Захаров