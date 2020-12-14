Надежда Бабинец умерла вчера от коронавирусной болезни.

Во Львове от коронавируса умерла известная украинская пианистка, преподаватель Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко Надежда Бабинец.

Об этом сообщила в Facebook ее подруга София Соловей.

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"В это невозможно поверить и невозможно принять. Две вещи, которые несовместимы между собой - Надежда Бабинец и смерть. Но это произошло, она пришла и вырвала от нас нашу Надежду Даниловну, забрала маму, бабушку, подругу, советчицу, прекрасную пианистку, музыковеда и чуткого педагога", - написала она накануне, опубликовав фото с последней встречи с пианисткой.

Как пишет ТСН Надежда Бабинец родом из села Глинск Львовской области. Родилась в 1965 году, училась во Львовской специализированной средней музыкальной школе-интернате и в Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко. Именно в этой академии она работала на кафедре концертмейстерства преподавательницей. Гастролировала с хором "Сурма в США, Польше, Латвии, Германии, Украине как концертмейстер.

Попрощаются с надеждой Бабинец сегодня в 18:00 в часовне на улице Пекарской, 52 во Львове. Похоронное богослужение начнется 15 декабря в 11:00 в храме святых Владимира и Ольги на ул. Симоненко, 5.

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Автор: УНИАН