Лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который сделает возможным ускорение процедуры регистрации медпрепаратов, в частности вакцины от коронавируса, в случае одобрения такого решения центральными органами исполнительной власти.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Ускорение регистрации вакцины от COVID-19 возможно при условиях:

успешных доклинических испытаний, отдельных фаз клинических испытаний;

если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза, или вакцина или другой медицинский иммунобиологический препарат переквалифицированы ВОЗ.

Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре.

Кроме того, известная потенциальная польза лекарственных средств должна перевешивать известные риски.

"Регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, прошедших процедуру государственной регистрации под обязательство для экстренного медицинского применения, выдается сроком на один год с возможностью продления еще на год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие", - уточняют в Офисе Президента.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН