В больницу Ужгорода он попал из-за осложнений коронавируса и находится в тяжелом состоянии.

В Закарпатской области спасают жизнь композитора, основателя легендарного фестиваля "Червона Рута" Тараса Мельника.

В ковид-больницу Ужгорода он попал из-за осложнений коронавируса и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Об этом в соцсети сообщил его товарищ, известный украинский скрипач и композитор Кирилл Стеценко.

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"Критическая борьба за его жизнь идет в Ковидном отделе больницы Ужгорода. Ресурсы семьи на грани...", – написал он.

Из сообщения стало известно, что с COVID-19 борется и супруга Тараса Мельника. Она тоже в больнице, ее жизни ничего не угрожает.