Это не первый случай повторного заболевания в регионе.

Житель Волынской области повторно заболел коронавирусом и умер от его осложнений.

Как пишет ТСН, об этом на брифинге рассказала госсанврач области Наталия Янко.

51-летний больной впервые инфицировался в сентябре прошлого года, а во второй раз заболевание у него подтвердили в декабре. Спасти ему жизнь медики не смогли.

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По словам врача, повторное заболевание коронавирусом протекает в более тяжелой форме, чем первичное.

Всего в регионе выявили 16 случаев повторного инфицирования.

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Автор: Юрий Годован