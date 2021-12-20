Отныне на diia.gov.ua можно сгенерировать сертификаты: на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет.

Сертификат на основании ПЦР, о выздоровлении и детский теперь доступны на портале "Дія".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Дії".

"Отныне на diia.gov.ua можно сгенерировать сертификаты: на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вакцинированные от коронавируса украинцы жалуются на технический сбой в работе мобильного портала "Дія". Пользователи говорили, что не могут сгенерировать COVID-сертификаты в приложении.

Читайте такжеВ Украине впервые подтвердили новый штамм коронавируса "Омикрон" (видео)Оказалось, что сбой произошел в первый день бета-тестирования программы "Єпідтримка", которая предусматривает выплату одной тысячи гривен владельцам "зеленого" сертификата.

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Автор: Леся Лещенко