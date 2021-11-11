С 22 ноября на территории Львовской области запретят осуществлять перевозку пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении без COVID - документов.
Соответствующее решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте будут вынуждены иметь при себе следующие документы:
- отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена), сделанный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации вакциной, разрешенной Всемирной организацией здравоохранения;
- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию первой дозой вакцины ("желтый" сертификат) или второй дозой ("зеленый" сертификат);
- свидетельство, подтверждающее, что человек переболел COVID-19.
Читайте такжеВо Львове анонсировали подорожание проезда в транспорте: сколько будут платит
При этом ограничения не будут применяться на:
- перевозки легковыми автомобилями, при этом количество пассажиров не должно превышать пять человек (вместе с водителем), без учета детей младше 14 лет;
- служебные и/или арендованные транспортные средства предприятий, учреждений и организаций в пределах количества мест для сидения и только по маршруту движения, о которых проинформировали органы Национальной полиции не менее чем за два дня;
- пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении при наличии у них указанных выше документов.
"Перевозчик при перевозке автомобильным транспортом должен проинформировать пассажиров о введении новых карантинных ограничений, а при перевозке железнодорожным транспортом – проверять наличие у пассажиров наличие определенных документов", - уточнили в ОГА.
Коронавирус в Украине
Как сообщал УНИАН, Украина за прошедшие сутки, 10 ноября, выявлено 24 тыс. 747 больных COVID-19, умерли от осложнений коронавирусной болезни 652 человека.
В том числе на Львовщине зафиксировано 1253 новых случаев коронавирусного заболевания.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.