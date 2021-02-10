На Львовщине в течение нескольких дней выпало более 30 сантиметров снега. Из-за сильных заносов машина скорой помощи не могла подъехать к дому пациентки, у которой случился инфаркт. Однако медики не растерялись и решили везти женщину на санях.
Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф Facebook.
Тяжелые погодные условия очень осложнили работу врачам. Однако медики справились и помогли женщине.
За помощью к медикам Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обратилась фельдшер пункта экстренной медпомощи "Жовква". Женщина первой прибыла на вызов и обнаружила у пациентки инфаркт.
Однако перевозку больной в медучреждение очень осложнили тяжелые погодные условия. Из-за снежных заносов и отсутствия дороги подъехать к дому пациентки было практически не возможно. Поэтому больную в карету скорой помощи отвезли на санях.
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